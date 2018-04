36 ANIVERSARIO Actos y acting por Malvinas

El presidente Mauricio Macri recibió este lunes a más de 200 familiares de soldados caídos en la guerra de 1982 y a un grupo de excombatientes en la quinta de Olivos, donde se realizó un acto de homenaje. Su ministro del Interior encabezó el acto central en Tierra del Fuego. Desde La Plata, quienes combatieron en serio en 1982 exigieron que se investiguen delitos de lesa humanidad cometidos por la superioridad militar.

3 de abril| |

En Olivos, durante la tarde cálida, Macri aseguró que su gobierno seguirá reclamando “lo que es legítimo y nos pertenece, que es la soberanía sobre las islas” y agradeció a los familiares y excombatientes “por estar en ésta, que es la casa de todos los argentinos”.

El Presidente destacó que este año se llegó a conquistar “algo que parecía imposible, después de tantos años de resignación y angustia”, en referencia a la identificación de 90 de las 123 tumbas de soldados que fueron enterrados como NN tras la finalización de la guerra y que motivó el viaje de la semana pasada a Malvinas para que los deudos finalmente pudieran dejar flores a sus seres queridos.

“Con diálogo y diplomacia madura logramos empezar a saldar la deuda que teníamos todos los argentinos con ustedes”, les dijo Macri a los familiares que viajaron al cementerio de Darwin. “Espero que ustedes hayan podido reencontrarse y que hayan podido empezar a cerrar ese episodio tan doloroso”, agregó.

La diplomacia no le impidió al Presidente deslizar una afirmación que no por esotérica carece de cinismo. “Hay cosas que solamente Dios puede explicar, tal vez las conozcamos, las entendamos mejor en la próxima vida”, les dijo Macri al grupo de familiares. Quizás se quería atajar de algún posible cuestionamiento a ciertas impunidades cosechadas en décadas de “democracia”.

Macri supo muy de quién rodearse en el acto. Junto a él, en la primera fila, se sentaban entre otras mujeres María Fernanda Araujo y Dalal Abd de Massad, dos de las cabezas visibles de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Agrupaciones de excombatientes hace años denunciaron que esa Comisión fue “diseñada por la dictadura” (teniendo en ese proceso un rol clave el espía del Batallón 601 Héctor Cisneros) y en los 90 fueron amigos de Menem y apoyaron su política de desmalvinización.

Las invitadas de Macri, pese a tener los restos de sus seres queridos en el cementerio de Darwin, durante años se negaron a cotejar su ADN con los cadáveres enterrados y acusaron a quienes querían llegar a la verdad, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los excombatientes del Cecim La Plata, de estar ligados a “vendepatrias”.

Hoy, por esas cosas que tiene la política reaccionaria, son quienes pretenden capitalizar el logro que ellas boicotearon de haber identificado a 90 soldados desaparecidos. Huelga decir que Araujo y compañía son fervientes macristas. Demagogia proimperialista

Por esas horas, muy cerca de las Malvinas, Rogelio Frigerio encabezaba otro acto homenaje a los caídos en la guerra. En la lluviosa tarde de Ushuaia se realizó, como cada año, el acto central conmemorativo del inicio del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra. El lugar elegido, la plaza Islas Malvinas, a orillas del Canal Beagle, reunió a Frigerio y a la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone.

El ministro del Interior pidió buscar “caminos inteligentes para avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas”. Y agregó que “muchos de nuestros héroes murieron por defender ese suelo patrio para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Por eso, Malvinas moviliza tanto”

“Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y de la Justicia”, proclamó el ministro del Interior de un gobierno que desde hace dos años y medio tomó importantísimas medidas que van en detrimento de cualquier tipo de soberanía, comenzando por la económica. Lesa soberanía, lesa humanidad

Otro de los actos se realizó en la ciudad de La Plata, encabezado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) local. Allí los excombatientes recordaron que la identificación de los cuerpos NN del cementerio de Darwin fue una conquista de la lucha que ellos mismos encararon en el año 2005. Tanto la obtención del reconocimiento internacional del derecho a saber esa verdad como la realización de los análisis de ADN encarados por la Cruz Roja fueron instancias sobre las que desde el Estado no faltaron reticencias y dilaciones.

En el acto estaban presentes, entre otros, el intendente Julio Garro, dirigentes políticos y sindicales, representantes del Poder Judicial, de la DAIA y de la Universidad de La Plata.

En declaraciones a la Agencia Télam el excombatiente Ernesto Alonso recordó que “en 2005 desde el Cecim viajamos a las islas, pero no encontrábamos la mayoría de los nombres, hasta que el 2 de agosto de 2011 presentamos un recurso de amparo a la justicia y copia al Poder Ejecutivo nacional donde informábamos de la situación”. Un año después el Estado argentino se contactó con la Cruz Roja internacional para que intercediera ante Gran Bretaña para permitir la identificación de soldados.

Finalmente en 2016 se firmó un acuerdo entre ambos países y los análisis se hicieron a mediados de 2017, arrojando resultados positivos en 90 análisis de ADN cotejados entre familiares de caídos y las 122 tumbas NN.

Además de recordar este proceso vivido en “democracia” y de exigir que se identifique a los 32 cuerpos restantes que yacen en Darwin, desde el Cecim se volvió a exigir que se investiguen y condenen muchas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la superioridad de las Fuerzas Armadas sobre los soldados.

Alonso pidió que el Poder Judicial “asuma la responsabilidad de investigar para reparar las causas por violaciones a los derechos humanos ya que hay 110 hechos denunciados a 90 militares y no hay un solo llamado a indagatoria”. “Nos ofendieron y discriminaron”

Durante la mañana del lunes el Cecim La Plata publicó una carta firmada por decenas de familiares de soldados caídos en la que cuestionan duramente al gobierno de Macri y explicaron quiénes son en verdad los miembros de la “Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

La “Carta Pública al Presidente de la Nación” está firmada por “Familiares por la Identidad” y en ella se fija posición sobre el viaje realizado el 26 de marzo a las Malvinas. Además de recordarle al Gobierno que ellos siguen “trabajando para que todos logren la identificación de nuestros seres queridos” (en referencia a los 32 cuerpos que aún pueblan Darwin con la lápida de NN), denunciaron que “todas las recomendaciones que le trasmitimos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Sr. Claudio Avruj, mediante nota presentada el 1° de Marzo de 2018, no fueron tomadas en cuenta para nada y no obtuvimos ninguna respuesta”. Los familiares agregaron que desde el Gobierno “se optó por ofendernos y discriminarnos, especialmente a las familias que vivimos lejos de la posibilidad de estar en Buenos Aires, se decidió realizar un acto en el Cementerio de Darwin organizado exclusivamente por la opinión de un sector antagónico al pensamiento de la mayoría de las familias, este sector representado por la Comisión de Familiares de Caídos impidió construir el consenso necesario para este viaje esperado hace 36 años”.

Familiares por la Identidad también cuestionaron que los medios de comunicación “cooptados por un guión” no reflejan su denuncia contra “una historia falsa de lo que fue la tarea de la identificación”, perjeñada por la Casa Rosada. Y agregaron que a muchos familiares se les prohibió “resolver el duelo pendiente” como cada familia lo creyera conveniente.

La organización, acompañada por el Cecim, le pidió a Macri “que aparte a la Comisión de Familiares de Caídos de cualquier gestión a futuro, no vamos aceptar más la intervención e interlocución de dicha organización que ha causado un daño irreparable a todas nuestras familias, comisión que amenazó, injurió y mintió durante 36 años. Solo el tiempo y la justicia sabrán en qué lugar de la historia quedara su accionar repudiable”. Otro de los puntos relevantes de la carta de los familiares refiere a que “la identificación de las tumbas NN en el Cementerio de Darwin Islas Malvinas no ha culminado”, ya que “quedan 32 tumbas sin identificar” y “hay diez familias que recibieron la peor noticia: sus familiares no están en Darwin”. En ese marco, remarcaron que “en el Cementerio Argentino en Darwin hay graves irregularidades en el procesos de identificación, no se encuentran registros sobre la forma en que se identificaron, esto aparece a partir de la construcción del nuevo cementerio y sabemos quiénes son los responsables”.

La carta, que es más extensa y puede leerse en la página del Cecim, finaliza diciéndole a Macri que ponen “en conocimiento los temas que nos preocupan y deben ser corregidos en forma urgente ya que se trata de nuestros sentimientos que nunca más vamos a permitir que se nos avasallen”. (LID)